Iceta: «El proper president de la Generalitat serà d'ERC o del PSC»

▶️@miqueliceta: El proper president de la #Generalitat o serà d'ERC o serà del #PSC.



Som competidors directes, però tenim un alt sentiment patriòtic i de servei a la ciutadania. Per tant, cal voluntat d'encontre per fer avançar el nostre país.#SomPSC pic.twitter.com/A1yCNcsicX — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) December 16, 2019

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha augurat que les properes eleccions al Parlament seran un duel entre ERC i els socialistes. "El proper president de la Generalitat serà d'ERC o del PSC", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns després de la reunió de l'executiva sorgida del congrés d'aquest cap de setmana Iceta ha constatat que tant ERC com el PSC aspiren a presidir la Generalitat la propera legislatura i ha avisat: "O són ells o som nosaltres". En preguntar-li per un hipotètic pacte entre ambdós partits per governar Catalunya, ha recordat els acords dels tripartits presidits per Pasqual Maragall i José Montilla i ha conclòs: "Nosaltres ja hem arribat a ser dos i ara volem ser un".Com ja va fer ahir diumenge, Iceta ha tornat a estendre la mà a les forces autonomistes, federalistes i reformistes per liderar "el canvi" a Catalunya, i s'ha dirigit específicament a formacions com Lliures, Units per Avançar, la Lliga Democràtica i "plataformes que estan pensant què fan, els amics que es van trobar a Poblet i persones que estan buscant un espai polític".Sense concretar cap fórmula d'entesa amb aquests "partits i gèrmens", ha recordat que UDC es va presentar a les eleccions de 2015 –després de trencar amb CDC– i no va obtenir representació al Parlament ni al Senat, mentre que Units per Avançar va aconseguir-ne integrant-se a la llista del PSC el 2017. "Que no hi hagi vots que es queden sense representació", ha demanat.

