L'Hospital Clínic, pioner al món en l'ús de la visió 3D a les endoscòpies

L'Hospital Clínic de Barcelona ha portat per primera vegada al món la visió 3D a la cirurgia endoscòpica, aquella que utilitza els orificis naturals del cos. La tecnologia 3D s'ha aplicat en cirurgies d'hiperplàsia benigna de pròstata, amb 25 casos d'èxit de moment. La hiperplàsia benigna és un engrandiment no cancerós de la glàndula prostàtica i té una prevalença alta amb l'edat: es calcula que la meitat dels homes tenen un engrandiment de la pròstata als 60 anys.Quan s'ha de passar per quiròfan, és el que col·loquialment es coneix com a 'operar-se de la pròstata'. La nova tècnica aporta una major precisió, menor sagnat i una millor recuperació i els seus responsables preveuen que es començarà a utilitzar no només en altres tipus de cirurgies, sinó també en endoscòpies per al diagnòstic."En endoscòpia, ens estàvem quedant parats amb un visió 2D, que és com treballar amb un ull tapat", destaca el cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antonio Alcaraz.

