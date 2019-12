Emergència climàtica i animalista, neologismes de l'any 2019

Per primera vegada des que s'escull el neologisme de l'any, dues paraules s'han proclamat guanyadores per l'estreta diferència de vots que ha resultat entre elles. Es tracta d''emergència climàtica' i 'animalista', que amb el 21,6% i el 20,9% respectivament, es valorarà la possibilitat d'incorporar-les totes dues en el diccionari, segons ha informat aquest dilluns l'IEC en un comunicat. El podi el completa 'trap', en l'any de l'eclosió d'aquest gènere musical, i la quarta posició, a pocs vots de diferència, l'ocupa 'vermuteria'.'Exoplaneta' i 'umami' han quedat en cinquè i sisè lloc, 'residu zero' en setè, seguit de 'xipar', 'pactòmetre' i 'bicitaxi'. Un total de 6.400 persones han participat en la sisena crida que fan conjuntament l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans.La cursa pel neologisme de l'any ha estat marcada aquesta edició per la substitució del terme 'mena' per 'bicitaxi', després de la polèmica que es va generar a l'entorn de l'acrònim que identifica els menors estrangers no acompanyats. El Govern havia demanat a l'IEC que retirés el mot per considerar-la una denominació "denigrant, estigmatitzadora i deshumanitzadora"."Una vegada més, la campanya del neologisme de l'any ha servit per a fer visibles els temes que interessen a la societat i per a acostar la llengua als parlants, oferint-los la possibilitat d'opinar sobre el neologisme que voldrien veure incorporat en el diccionari normatiu", ha dit l'IEC aquest dilluns.La iniciativa va començar el 2014, quan es va escollir el mot 'estelada'. 'Dron' va ser la paraula del 2015, 'vegà –ana' la del 2016, 'cassolada' el del 2017 i 'sororitat' el de l'any passat.

