Arrimadas insisteix a Sánchez en un acord PSOE, PP i Ciutadans

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha insistit aquest dilluns a reclamar al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que explori la via '221', en referència als 221 diputats que sumaria un hipotètic acord entre el PSOE, PP i Cs per formar un govern i evitar, d'aquesta manera, un acord dels socialistes amb Podem amb el concurs de les forces independentistes.Arrimadas li ho ha transmès durant la reunió que tots dos han mantingut al Congrés dels Diputats durant una hora i 10 minuts, després que Sánchez s'hagi trobat també amb Casado durant 40 minuts. Segons Arrimadas, els "constitucionalistes" tenen "l'obligació moral" d'arribar a un acord que vagi –a més- més enllà d'una simple investidura. La líder de Cs també ha demanat a Casado que "no doni excuses" a Sánchez per pactar amb Podem, i s'avingui també a explorar aquest acord "constitucionalista".Arrimadas ha lliurat a Sánchez un document amb quatre punts on Cs expressa la seva "disposició a l'acord" per assolir "pactes d'Estat entre partits constitucionalistes". També un "pacte nacional per l'educació que garanteixi la qualitat educativa", i una nova llei electoral perquè les formacions amb poc percentatge de vot a l'Estat –com les independentistes- no tinguin representació al Congrés dels Diputats.La líder de Cs ha assegurat que la seva formació no facilitarà una investidura perquè es confirmi un govern amb Podem, i l'ha emplaçat a "rectificar" i obrir "la via constitucional" amb el PP i Cs. "Nosaltres li hem deixat clara la nostra postura", ha afirmat, "no donarem suport" akla "via de la inestabilitat".La proposta d'Arrimadas, però, no convenç al PP, que ha rebutjat la 'via 221 ' perquè la considera una jugada "de farol". Per aquest motiu la líder de Cs també ha reclamat al líder del PP, Pablo Casado, que s'avingui a aquest acord a tres i no "doni excuses" a Sánchez per pactar amb Podem."La via del 221 segueix vigent perquè no n'hi ha cap altra de tancada, i per això demano al PP que no doni excuses a Sánchez, i crec que en això coincideixen la majoria dels votants del PP i de Cs", ha sentenciat.

