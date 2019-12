Blackstone vol desallotjar dos joves migrants que han ocupat un antic narcopis al Raval

El fons voltor Blackstone ha iniciat un procediment judicial per desallotjar d'un pis de la seva propietat al Raval de Barcelona dos joves migrants, Mennana i Oussama, que van ocupar l'immoble amb l'ajuda de col·lectius veïnals després que els Mossos d'Esquadra desmantellessin fa uns mesos un narcopis instal·lat al bloc.Ació Raval i Raval Rebel han denunciat públicament que Blackstone hagi iniciat la via judicial després de l'ocupació dels dos joves i no en el moment en què el narcopis estava actiu. El fons és propietari del pis des del 2016 i fonts de la filial Anticipa defensen ala necessitat d'actuar contra l'ocupació.Les mateixes fonts justifiquen que l'empresa no pot fer front "tota sola" a l'opció de trobar una via negociada per permetre que els dos joves es quedin al pis i demanen "corresponsabilitat" a l'Ajuntament de Barcelona per trobar una solució.Acció Raval i Raval Rebel ja han traslladat a Blackstone la voluntat de pactar un lloguer social per als dos joves però fins ara no hi ha hagut negociacions. Els dos col·lectius qualifiquen de "negligent" l'actitud del fons voltor per la "permissivitat" mostrada amb el narcopis i la "insòlita rapidesa" exercida amb l'ocupació.A més, afirmen que van col·laborar amb l'ocupació per evitar que fossin els narcotraficants qui de nou entressin a l'immoble, com ha passat amb altres casos al barri.Sí d'aquí a un mes els joves no marxen de l'immoble i abans no s'ha iniciat un procés de negociació, Blackstone recorrerà novament a la via judicial per sol·licitar l'execució del desnonament.No és la primera vegada que els col·lectius del Raval fan un pols al fons voltor i l'últim es va saldar amb victòria veïnal. Al juliol, el Sindicat d'Habitatge del Raval aconseguia, amb la mediació de l'Ajuntament, que Blackstone regularitzés sis ocupacions al carrer Hospital 99 i aturés l'ordre de desallotjament de totes les famílies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor