Detingut «in fraganti» un home mentre venia pastilles d'èxtasi a Gràcia

Una patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir per un presumpte delicte contra la salut pública a un home que portava 500 pastilles d'èxtasi i altres drogues preparades per a la seva venda. Els agents el van sorprendre 'in fraganti' mentre estava venent les pastilles a la zona de l'Avinguda Diagonal del Districte de Gràcia de Barcelona. Els fets van passar a les cinc de la tarda del divendres 13 de desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor