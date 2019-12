ERC adverteix el PSOE que «el xantatge» no li valdrà per aconseguir la investidura

Aquesta setmana política està marcada per la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d’Oriol Junqueras i les negociacions de la possible investidura de Pedro Sánchez. Amb aquestes dues qüestions sobre la taula, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha contestat, indirectament, a les declaracions del ministre José Luis Ábalos al congrés del PSC i ha defensat que "les negociacions s’han de fer a través de la convicció del que pertoca fer i no a canvi d’una investidura".Marta Vilalta no s'ha dirigit directament a Ábalos, número dos del PSOE, que va ser clar a l'hora de reclamar "valentia a ERC per tancar un acord amb els socialistes ", però les seves declaracions han fet que ERC respongui. "No s'han de posar les negociacions com a moneda de canvi, ja que s'han de fer per conviccions i no per una investidura", ha remarcat.La portaveu ha definit les seves declaracions com a "xantatge" i ha deixat clar que "poden fer les pressions que facin falta i les amenaces que vulguin", però no estan aquí per "facilitar la investidura" ni treure's "rèdits electoralistes".Una de les altres qüestions que preocupen ara mateix a la formació és la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. Davant el que passarà aquest dijous, ERC és "optimista", però a la vegada és "més prudent que mai".Vilalta ha ressaltat que, independentment de la resposta del tribunal, l'objectiu és "analitzar els escenaris i defensar els drets polítics fins el final" i, si es dona el cas, "rectificar el que sigui necessari". En aquest sentit, la portaveu no ha volgut especificar quines serien les mesures concretes de la formació, perquè primer han de "conèixer la sentència".ERC ha valorat aquesta sentència com a una oportunitat de "tornar a deixar la democràcia i la justícia espanyola en evidència", ja que pot crear una "jurisprudència". "El que hauria de constatar és que mai més es puguin vulnerar els drets dels eurodiputats i la ciutadania que escull els seus representants", ha afegit.

