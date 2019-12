Acaben les obres del primer edifici fet amb contenidors marítims a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha inaugurat la primera promoció d'Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP), ubicada al carrer Nou de Sant Francesc, al barri Gòtic. Els APROP estan construïts amb contenidors marítims reciclats i l'Ajuntament defensa que la tècnica de construcció permet escurçar els terminis en comparació amb un edifici clàssic. Els APROP del Gòtic s'han creat i inaugurat en menys d'un any.Els contenidors s'utilitzen un cop han esgotat la seva vida útil al port i els edificis són desmuntables i transportables a altres llocs. L'Ajuntament assegura que els edificis permeten ventilar, escalfar i refredar com qualsevol altre immoble.Els APROP inaugurats al Gòtic estan formats per 16 mòduls i conté 12 allotjaments dels quals quatre són de dues habitacions i els altres vuit d'una sola habitació. La planta baixa s'ha deixat lliure i acollirà el CAP del Gòtic.EL projecte ha requerit una inversió de 940.000 euros i servirà per oferir allotjaments temporals a famílies en situació d'emergència habitacional que estan esperant un pis de la mesa d'emergència o que requereixin ajuda dels serveis socials.

