JxCat critica la reforma de l'impost de succesions del pacte Govern-comuns

Junts per Catalunya (JxCat) avala per "responsabilitat" l'acord presentat aquest dilluns entre el Govern i els comuns , però en critica determinats aspectes. El que genera més "incomoditat", ha assenyalat Eduard Pujol, portaveu parlamentari de la formació, és la reforma de l'impost de successions. El pacte presentat pel vicepresident Pere Aragonès suposa l'eliminació de beneficis fiscals en aquest àmbit, gest que ha generat crítiques a JxCat. "Volem deixar clar que no és el nostre model de societat al 100%", ha ressaltat Pujol, en referència a un acord que aplana els pressupostos."No estem d'acord amb seguir elevant l'impost de successions. Seguim sent qui suporta una fiscalitat més elevada", ha destacat el portaveu parlamentari de JxCat. Els tipus d'aquest apartat no canvien, però sí que es redueixen els beneficis fiscals aplicables, cosa que, segons el Govern i els comuns, servirà per fer més progressiu el tribut i ingressar 189,75 milions extres. En concret, l'entesa preveu reintroduir coeficients multiplicadors per tal que els contribuents que rebin una herència i ja tinguin un elevat patrimoni hagin de pagar més, així com es redueix la bonificació en la quota per als grups de parentiu 1 i 2, de forma progressiva en funció de la base imposable.La crítica, en tot cas, no va dirigida cap al manteniment de les bonificacions per a vídues i vidus, així com també per a orfes menors d'edat. Successions va ser un dels cavalls de batalla d'Artur Mas quan va arribar a la Generalitat, l'any 2010, i es va treballar per deixar-lo en el mínim possible. Amb la revifada de la crisi econòmica es va haver de fer marxa enrere per compensar la davallada en els ingressos.Pujol ha assenyalat que també caldria introduir dos canvis en el pressupost. El primer passaria per flexibilitzar el dèficit, i el segon per incloure en els comptes els deutes de l'Estat. "Si l'Estat pagués tot el que deu a Catalunya, no caldria apujar impostos. I creiem que aquest punt hauria de ser un element viu en aquest període", ha destacat el portaveu parlamentari de JxCat, que ha evitat criticar la pujada de l'IRPF a les rendes superiors a 90.000 euros. Aquesta pujada va tenir en contra el PDECat en l'anterior legislatura, malgrat que ERC hi estava a favor, i es va acabar descartant.Els pressupostos del 2020, a banda, han de crear un nou impost verd sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient que hauria de permetre recaptar uns 145,12 milions més. En concret, el tribut grava la producció, emmagatzematge o transformació de l'energia elèctrica, i el transport d'energia elèctrica, telefonia i telemàtica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions. Aquesta taxa ha estat celebrada per JxCat, com la rebaixa de l'IRPF per les rendes baixes, defensada pel partit.També en matèria de fiscalitat verda, el Govern també preveu implementar el 2020 l'impost sobre emissions de CO2 dels vehicles, amb un impacte anual de 155,5 milions, quan estigui plenament actiu. Igualment, es troben en fase d'estudi previ un impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni i un impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.

