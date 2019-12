📢Fins a nou avís per part d'@aigua_cat, el #ParcFluvial del Besòs resta tancat per l’emergència declarada en les aigües del #riuBesòs. Estem pendents del resultat de les analítiques de l'aigua que es van fer el passat 11 per tal de reobrir l'espai #som311 https://t.co/ylhS7FvlCl pic.twitter.com/qb8kzOjOT2 — Diputació de Barcelona (@diba) December 16, 2019

La Diputació de Barcelona ha informat aquest dilluns que el Parc Fluvial del Besòs segueix tancat des de dijous passat per els conseqüències de l' incendi que va afectar una indústria a Montornès del Vallès. El tancament s'ha produït per recomanació de la Cap d'Unitat de Guardes i Emergències de l'Agència Catalana de l'Aigua i s'està pendent del resultat de les analítiques de l'aigua per poder reobrir l'espai.El Parc Fluvial del Besòs està ubicat al llarg dels últims 9 quilòmetres de llera del riu Besòs, des de la confluència amb el riu Ripoll fins la desembocadura al mar Mediterrani. En total compta amb 115 hectàrees de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac.

