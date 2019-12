Vigilants de seguretat adverteixen que el dispositiu dels Mossos pel Clàssic és una «gran irresponsabilitat»

L'Associació Professional Nacional de Vigilants de Seguretat (Arsepri) titlla de "gran irresponsabilitat" que el dispositiu dels Mossos d'Esquadra pel Barça-Madrid prevegi que les actuacions dins de l'estadi corresponguin en un primer moment a la seguretat privada, tal i com va explicar el comissari en cap, Eduard Sallent, en la presentació del dispositiu.Arsepri apunta que es poden produir "situacions d'alt risc" com "allaus de gent, contusions, ferits i agressions". Afegeixen que els vigilants de seguretat no tenen els "mitjans necessaris per fer aquesta feina" perquè "només compten amb una defensa de 50 centímetres i uns grillons". Demanen que se'ls doti de "mitjans de protecció adequats" i "que no se'ls posi en primera línia"."No es pot descarregar aquesta responsabilitat en els professionals de la seguretat privada sense estar dotats dels mitjans necessaris per fer la seva feina", rebla el comunicat de l'associació espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor