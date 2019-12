VÍDEO Bonvehí, sobre la integració del PDECat a JxCat: «La meva mare tampoc ho entén»

El consell nacional del PDECat va aprovar aquest dissabte per àmplia majoria "transitar" cap a Junts per Catalunya. Així, la formació va aprovar posar el seu futur en mans de Carles Puigdemont després d'un intens debat intern. Aquests moviments en el si del partit són complexos i, per tant, difícils d'explicar.El president del PDECat, David Bonvehí, ho ha intentat fer aquest dilluns al matí al programa de Josep Cuní a SER Catalunya. Després de l'entrevista, el periodista Iñaki Gabilondo ha confessat que no ha entès res del que havia explicat. Cuní li ha traslladat la qüestió i bonvehí ha tirat d'humor: "El puc arribar a entendre. És més, no només és ell a qui li pot resultar difícil, perquè fins i tot la meva mare tampoc no ho entén".

