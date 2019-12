Casado avisa Sánchez que no s'abstindrà per facilitar un «govern comunista»

El líder del PP, Pablo Casado, ha sortit de la reunió de poc més de mitja hora amb Pedro Sánchez amb la mateixa posició que abans d'entrar: no s'abstindrà a la investidura. "L'única oferta que se'ns ha plantejat és que ens abstinguem per facilitar un govern comunista amb Podem", ha sentenciat el dirigent popular, que ha argumentat que seria com si el PP demanés al PSOE que facilités un govern del PP "amb una vicepresidència de Vox".Casado ha lamentat que Sánchez l'hagi citat més d'un mes després de les eleccions del 10-N, amb un pacte de govern de coalició tancat amb Pablo Iglesias i ja en plenes negociacions dels socialistes amb ERC. "Busquen ara que el PP sigui la coartada d'una decisió que Sánchez ha pres de forma lliure i voluntària", ha dit Casado, que ha afegit que "per a aquest viatge no calien alforges" perquè ningú a Espanya entendria que els populars facilitessin un govern amb la participació dels independentistes.El líder del PP ha assenyalat també que Sánchez està ara a l'espera de rebre des de la presó on està Oriol Junqueras la confirmació d'un acord que suposa "excloure el PP". Malgrat tot, Casado ha ofert al president del govern en funcions "no unir el destí de la legislatura a ERC". Si bé l'acord per a la investidura i de govern amb Podem està ja fet, Casado ha explicat que ha posat sobre la taula que el PSOE no depengui d'ERC oferint fins a 11 pactes d'Estat.

