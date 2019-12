Anuncien els preus de l'AVE «low cost» entre Barcelona i Madrid

El president de Renfe, Isaías Táboas, preveu que els preus de l'Alta Velocitat Low Cost (AVLO), que començarà a operar a principis d'abril entre Barcelona i Madrid , puguin oscil·lar entre 10 i 60 euros. Així ho proposarà aquest dimecres al consell d'administració de la companyia, segons explica Táboas en una entrevista a La Vanguardia aquest dilluns . El màxim responsable de la companyia vol que el sistema de venda sigui mitjançant el sistema revenue, com fa el sector de l'aviació, amb un percentatge de preus baixos per als primers que compren.En l'entrevista, Táboas detalla que el temps de viatge entre Barcelona i Madrid serà el mateix que l'AVE convencional i que es retallaran les despeses traient el vagó bar substituint aquest servei per màquines de vending. Amb això, afirma, es guanyarà un 20% més de les places amb els mateixos costos. A més, si aquests trens recorren de mitjana entre 500.000 i 550.000 quilòmetres a l'any, ara en faran 700.000 i 750.000 "per tenir-los menyss temps aturats i optimitzar la inversió".El nou servei d'alta velocitat estarà adreçat als 3,5 milions de persones que actualment fan el trajecte entre Barcelona i Madrid en cotxe, i als 500.000 que ho fan en bus i els 2,5 milions que ho fan en avió. Segons Táboas, l'AVLO començarà a operar amb dos serveis diaris i a finals del 2020 està previst que siguin 5 i espera que a partir del segon any comenci a donar beneficis.Sobre les crítiques al servei de Rodalies, el president de Renfe assegura que s'han concretat inversions per valor de 300 euros tot i que admet que s'haurien de destinar-hi més recursos. "I així ho havia previst el ministre de Foment, José Luis Abalos, en els pressupostos que no es van aprovar. S'ha d'invertir més i això ho diu el ministre, no ho dic jo", comenta Táboas.Davant del proper tancament de l'exercici, Táboas pronostica que la companyia guanyarà uns 100 milions d'euros, en la línia de l'any passat. "Tot i que l'AVE ha crescut i podríem haver tingut més bon resultat, també ens han apujat els cànons", argumenta.

