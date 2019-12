Tot el que has de saber de les protestes del Tsunami pel dia del Clàssic

El Barça s'enfronta aquest dimecres al Reial Madrid amb la convocatòria de mobilitzacions del Tsunami Democràtic sobre la taula. Els Mossos, en comunicació amb els dos clubs, ja han dissenyat un dispositiu especial per garantir que el partit es pugui jugar amb normalitat, però es contemplen tots els escenaris. Els blaugrana confien que el partit es pugui jugar, però ara com ara ja hi ha desenes de milers de persones que han comunicat que assistiran a les concentracions.Unes concentracions que han fet reactivar la comissió de seguiment de seguretat que es va posar en marxa després de la sentència del Tribunal Suprem, segons fonts consultades per. La comissió es reunirà demà al matí a les 8.30 i estarà liderada pel president de la Generalitat, Quim Torra.Us expliquem tot el que heu de saber de les mobilitzacions i les seves conseqüències:

