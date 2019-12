​La cancel·lació d'un tren impedeix que uns manifestants arribin a temps a una concentració contra els retards

La cancel·lació del tren de Rodalia que havia d'unir Castelló de la Plana amb València aquest dissabte a les 11.15 hores ha impedit que un grup de manifestants arribés a una concentració contra els retards de Renfe que s'havia convocat a les 12.00 hores a l'Estació del Nord, segons informa el Diari la Veu. Així ho ha denunciat en el seu compte de Twitter la plataforma Trens Dignes al Maestrat, des d'on han assegurat que el tren s'ha cancel·lat "per falta de maquinistes".En el seu compte de Twitter, Cercanías Valencia ha informat vora les 11.30 hores que el comboi de les 11.15 no circularia a causa d'una incidència tècnica i que el pròxim tren que uniria la capital de la Plana amb la del Túria seria a les 12.25 hores. Des de la plataforma, han respost a la piulada de Rodalia amb una foto del tren de les 12.25 ple de gent.La protesta d'aquest dissabte l'havia convocada la plataforma Indignats amb Renfe sota el lema "Gestió! Dimissió! Per un servei de ferrocarril públic i digne", i a ella s'hi havien adherit sindicats com ara CCOO, CGT i Intersindical, i entitats com Trens Dignes al Maestrat, Acció Ecologista-Agró i València amb bici.

