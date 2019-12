Barcelona demanarà que la Generalitat no autoritzi la marxa dels motoristes vestits de Pare Noel

Demanarem a la Generalitat que l'any que ve no autoritzi #PapanoeladaMotera a Barcelona. Districte no ha donat llicència i guàrdia urbana ha fet un informe negatiu per a l'edició d'enguany. Es pot ser solidari sense fer soroll i sense contaminar. pic.twitter.com/LN9FHNbIQw — Eloi Badia Casas (@eloibadia) December 15, 2019

De debò que això és normal? @AdaColau @jrabassa +1h de pas de motos amb un soroll impossible de soportar, cremant neumàtics i fent fum? . On és la @barcelona_GUB? @ERC_Bcn_Vella pic.twitter.com/uY3ZVPCwyr — J. Sans (@josepsansm) December 15, 2019

Un cop l'any, durant hores, transiten motoristes disfressats de Pare Noel pel centre Barcelona. Un akelarre de motos cremant gasoil i pares noel fent el burro. Caldria que la @GretaThunberg vomités i defequés sobre tots ells i les seves putes motos.

Ja stà bé @AdaColau pic.twitter.com/ysz1hd4tsW — Sergi Bernal (@Sergi_Bernal) December 15, 2019

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha anunciat que l'Ajuntament demanarà a la Generalitat "que l'any que ve no autoritzi" la marxa de centenars de motoristes vestits de Pare Noel pel centre de Barcelona. En una piulada indica que el Districte no va donar la llicència i la Guàrdia Urbana va fer un informe negatiu per l'edició d'enguany, que es va celebrar diumenge."Es pot ser solidari sense fer soroll i sense contaminar", ha reblat el regidor de BComú. En el mateix sentit l'exregidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha dit que "és una demostració aberrant del poder dels moteros i un menyspreu cap els problemes que genera la contaminació" i per això proposa que es faci en bici.La desfilada, que té una finalitat solidària, ha rebut les queixes de molts veïns, com es pot comprovar a les xarxes socials. A més, enguany la Creu Roja s'ha desmarcat pel projecte, ja que no coincidien amb els seus valors relacionats amb la pol·lució.

