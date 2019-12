Foment avisa que començar el 2020 sense pressupostos seria un «menysteniment als ciutadans»

Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, ha saludat positivament l'aproximació de posicions entre el Govern català i els comuns per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat. El líder patronal ha estat molt insistent al reclamar pressupostos, en la trobada informativa nadalenca amb la premsa. "No podem estar sense pressupostos", ha afirmat, perquè "iniciar el 2020 amb uns comptes prorrogats seria un menysteniment als ciutadans de Catalunya". Sí que ha advertit en contra d'introduir una major pressió fiscal, perquè "va en contra de l'economia productiva".Ha afegit que, en lloc de recórrer a incrementar la pressió fiscal, una mesura eficaç per aconseguir més recursos seria combatre l'economia submergida. Segons el cap de Foment, una reducció del 25% al 15% de l'economia submergida supsoaria uns ingressos de prop de 40.000 milions d'euros.Sobre l'increment del salari mínim interprofessional a l'estat, que s'està plantejant aquests dies, ha reclamat al president espanyol que abans de prendre decisions "unilateralment", escolti les posicions de sindicats i d'empresaris. "No volem ser convidats de pedra", ha dit, i en tot el referent al que pugui afectar els agents socials cal escoltar abans "des de CCOO a la CEOE".El president de Foment ha fet una valoració molt positiva del primer any del seu mandat, amb la incorporació de prop de cent empreses individuals de tots els sectors i territoris a l'organització empresarial. Ha destacat que el 90% de les empreses més potents pertanyen a Foment i ha subratllat la rellevància que va tenir la reincorporació de la Cecot. Fets que han consolidat -ha dit- Foment del Treball.Sánchez Llibre ha recordat també la solució del llarg conflicte amb Pimec per la representativitat per acabar de fer un balanç global molt positiu de l'estat de la patronal i ha repetit una frase que sol pronunciar per reforçar el lideratge de l'entitat:"Foment és la casa gran de l'empresa catalana".

