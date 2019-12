La Fiscalia desisteix d'acusar d'organització criminal els alts càrrecs del Govern per l'1-O

La Fiscalia aparca, almenys de moment, la seva petició d'imputar per organització criminal els alts càrrecs públics citats a judici per la seva implicació en el referèndum de l'1-O. El jutjat número 13 de Barcelona, que porta la causa, va processar els investigats , entre els quals hi ha els directors de TV3 i Catalunya Ràdio , per delictes de desobediència, malversació de fons públics, falsedat documental, revelació de secret i prevaricació. La Fiscalia va anunciar que iniciava els tràmits per apel·lar-ho, però ha acabat desistint.Així ho avança aquest dilluns Eldiario.es , que ha tingut accés al decret de l'Audiència de Barcelona, segons el qual el ministeri públic no ha comparegut davant el tribunal per defensar el seu recurs d'apel·lació. L'Audiència ha declarat "desert" el recurs.La Fiscalia, doncs, no ha aconseguit -per ara- que el delicte d'organització criminal, defensat per Vox al Tribunal Suprem contra els líders independentistes, estigui sobre la taula del jutge. Malgrat no aconseguir la imputació, els podria acusar durant el judici.

