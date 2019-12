VÍDEO Pànic a «Got Talent»: un concursant col·lapsa en ple truc d'escapisme

Els trucs d'escapisme comporten un alt risc per a la salut de qui els practica. Generalment es completen amb èxit, però hi ha ocasions que no és possible. Aquest cap de setmana al programa Got Talent es va viure una d'aquestes segones ocasions. En el transcurs de les semifinals del concurs de talents, Pedro Volta va entrar en col·lapse en ple truc.El concursant es va submergir en un tanc d'aigua lligat amb una camisa de força. S'havia de desfer d'ella, així com obrir diversos cadenats i una palanca per escapar-se. Tot semblava anar bé, però la situació es va complicar quan va superar el llindar del minut i mig sota l'aigua. En veure's incapaç de completar el truc, va treure el cap per respirar. Va col·lapsar i va perdre el coneixement. Els serveis mèdics van actuar amb rapidesa sobre el mateix escenari i tot va quedar en un ensurt.Volta va sortir del tanc pel seu propi peu. El jurat i el públic van viure l'escena amb extrema tensió. Un usuari de Twitter va compartir el vídeo a la xarxa social, tal com es pot veure a continuació, per denunciar que es permetin fer trucs d'aquest estil per televisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor