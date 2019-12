La Marató aconsegueix 9.404.256 euros per lluitar contra les malalties minoritàries

Pocs minuts abans de les 2 de la matinada, des del casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona s'ha tancat el marcador de #LaMaratóTV3. La xifra de recaptació: 9.404.256 euros. Un any més @la_marato ha estat un èxit. Gràcies! AmbTuGuanyarem pic.twitter.com/C3jFUXJsbB — TV3.cat (@tv3cat) December 16, 2019

Per @QuimMasferrer, conduir #LaMaratóTV3 ha contribuït a fer-li viure el dia més meravellós de la seva vida. Conèixer, aprendre i compartir. Amb aquests verbs ha volgut resumir @la_marato d'aquest any. #AmbTuGuanyarem pic.twitter.com/gfIjNV6ODc — TV3.cat (@tv3cat) December 16, 2019

Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní amb Quim Masferrer Foto: TV3

Els presentadors de les tres seus catalanes de @la_marato, @jordibaste, Mònica Terribas i @JosepCuni, han aparegut plegats a Barcelona per valorar la jornada a Olot, Tàrrega i Reus, i actualitzar el marcador de #LaMaratóTV3. De moment, 6.372.788 euros. I seguim! #AmbTuGuanyarem pic.twitter.com/UVcpEdpSxB — TV3.cat (@tv3cat) December 15, 2019

Quim Masferrer, al Casino de l'Aliança del Poblenou, a La Marató 2019 Foto: TV3

Les persones que tenen malalties minoritàries solen afrontar també problemes en l’àmbit social. És el cas de l’Alba @TomiAndJerry, que va passar l’adolescència amagant el seu cos fins que va aprendre a estimar-se #LaMaratóTV3



▶ https://t.co/01Y0e7TDyy pic.twitter.com/sYV9gkHMkN — La Marató (@la_marato) December 15, 2019

Un truc de del mag @PereRafart ha quadrat el marcador de #LaMaratóTV3 a 8.010.689 euros. Encara queden una minuts per tancar el programa de @la_marato d'aquest any. Som-hi! #AmbTuGuanyarem pic.twitter.com/pcPamRC534 — TV3.cat (@tv3cat) December 16, 2019

Quim Masferrer, en un dels moments de la jornada de La Marató 2019 Foto: TV3

▶#LaMaratóTV3@jordibaste ha preparat una broma per al cantant Miki Núñez @mikiot2018. De ben segur que ho celebrarem! Ell és un dels intèrprets del disc de La Marató d'enguany.#AmbTuGuanyarem @la_marato 👇 pic.twitter.com/3HWhkcEFMq — TV3.cat (@tv3cat) December 15, 2019

La Marató 2019 ha aconseguit 9.404.256 milions d'euros per lluitar contra les malalties minoritàries . El presentador Quim Masferrer ha conduit la 28a gala solidària "més itinerant" amb l'ajuda de Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní, a més de bona part dels presentadors de Catalunya Ràdio i TV3 per tots els racons de Catalunya i quatre ciutats principals: Tàrrega, Olot, Reus i Barcelona.La gala ha comptat amb multitud d'actes, actuacions, música i esdeveniments durant les més de 15 hores que ha durat el programa. Trucs de màgia, cançons del disc de La Marató cantades en directe i molts testimonis, tant de pacients, com d'investigadors, metges, familiars i responsables de medicina, han explicat històries colpidores, d'inspiració i de superació per lluitar contra les malalties minoritàries.La 28a edició de la gala solidària ha estat la més itinerant que mai amb platós televisius simultanis a Tàrrega, Olot, Reus i Barcelona i un de mòbil –un autocar- que recorre Catalunya encapçalat per Quim Masferrer . Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní l'esperen a les diferents seus.La Marató 2019 ha generat com és habitual activitats a gairebé totes les poblacions catalanes. El telèfon per fer donacions és el 900 21 50 50 i més de 3.400 voluntaris –alguns d'ells famosos- atenen les trucades dels espectadors.Les malalties minoritàries són aquelles que sols afecten una part molt reduïda de la població i que molts de cops no tenen cap tipus de cura perquè no se'ls ha pogut estudiar. El criteri consensuat a Europa per classificar un pacient com a malalt minoritari, és que estiguin dins de la proporció de cinc entre 10.000. És per això que tots els diners recaptats al llarg de la jornada van destinats a la investigació per a aquestes malalties.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor