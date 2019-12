VÍDEO Suspès el partit entre el Rayo i l'Albacete per càntics antifeixistes contra Zozulya: «P*to nazi!»

Así abandonó el campo Zozulya en el descanso del Rayo-Albacete. Mano al oído ante los gritos de la grada. (📷: @pannavk). pic.twitter.com/kihglqmdCp — Sergio López (@sergiolopezdv) December 15, 2019

Oficial: partido suspendido.

Y la afición de Vallecas canta: "¡Era una broma, Zozulia era una broma!"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cqHeDErILb — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 15, 2019

La afición del Rayo manda un último mensaje a Zozulya.



"Zozulya era una broma"



En paz 😄#RayoAlbacete pic.twitter.com/45ZjP1vSWo — Iñaki OlaOt (@inakiol) December 15, 2019

El partit entre l'Albacete i el Rayo Vallecano s'ha suspès aquest diumenge després que l'àrbitre decidís no seguir jugant arran dels crits antifeixistes dels aficionats de l'equip madrileny contra Zozulya, jugador de l'equip de Castella i La Manxa. Els bukaneros (les grades d'animació del Rayo) han protagonitzat diversos càntics com "p*to nazi" contra el jugador, que ja va tenir diversos problemes quan es va enfrontar contra els madrilenys quan jugava al Betis.Quan s'ha oficialitzat la suspensió del partit de Segona Divisió, primer cop que passa a la història de la competició, els aficionats del Rayo han seguit proferint càntics com "Zozulya, era una broma" o "Zozulya és comunista".

