VÍDEOS Una desena de membres de Vox intenta rebentar la manifestació contra les violacions de Manresa

VÍDEO Deu individus de Vox increpen les manifestants contra les violacions https://t.co/WWUqZUpm39 pic.twitter.com/OddFn3pc6H — NacióManresa (@naciomanresa) December 15, 2019

Una desena de membres de Vox s'han concentrat aquest diumenge a un extrem de la plaça Europa ben a prop dels agents dels Mossos d'Esquadra, i quan ha començat la manifestació no mixta contra les darreres violacions viscudes a Manresa, han començat a increpar-les.Amb megàfon en mà, els ultres han insultat les dones que anaven passant amb expressions com "hembristas", i les manifestants s'hi han dirigit amb "fora feixistes dels nostres barris", o "fora, fora, fora", només separats per un escàs cordó policial.Malgrat que els ultres han mantingut el seu desafiament tot i la descompensació de forces, la provocació no ha anat a més, i les manifestants han optat per continuar la marxa.

