Prop de 2.000 dones protesten a Manresa contra la violència masclista

Prop de 2.000 dones s'han manifestat aquest diumenge a la nit contra la violència masclista i sexual i per rebutjar les agressions masclistes que han estat notícia a la ciutat en la que ha estat la primera manifestació no mixta de Manresa. La marxa s'ha desenvolupat sense incidents, excepte a l'inici quan una desena de membres de Vox han increpat les manifestants."Ens manifestem per rebutjar les violacions, però també per criticar que es facin servir per criminalitzar l'ocupació d'habitatges i diferents col·lectius per motiu de raça", ha explicat Aina, una membre de la comissió organitzadora.La marxa ha passat pel centre comercial de Manresa amb torxes entre la sorpresa dels vianants, entre els habituals clams feministes "polla violadora, a la liquadora", "la nit, la nit, la nit és nostra, cap agressió sense resposta", o "els carrers seran feministes", entre d'altres. La manifestació ha anat creixent a mida que avançava.El punt de concentració principal ha estat davant dels jutjats on, inicialment, els Mossos havien tallat l'accés, però després de negociar-ho, han permès que es concentressin a la plaça Montserrat, allunyades de la façana. Això no ha evitat, no obstant, que alguns ous amb pintura hi impactessin, tot i que l'acció no ha anat més enllà. La manifestació ha seguit fins a la plaça Sant Domènec, on s'ha desconvocat.

