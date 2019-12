L'equip de govern de la Diputació de Barcelona, present a la Marató

Núria Marín i Carmela Fortuny. Foto: Twitter CF

Encara hi sou a temps! Després de les activitats arreu del territori , encara podem sumar més amb una trucada #Malaltiesminoritàries #AmbTuGuanyarem #padelsolidari #LaMaratóTV3

☎️ 9️⃣0️⃣0️⃣ 2️⃣1️⃣ 5️⃣0️⃣ 5️⃣0️⃣ pic.twitter.com/DoE4ChTBTu — Carmela Fortuny (@CarmelaStC) December 15, 2019

Com cada any, la Marató de TV3 esdevé una jornada febril d'activitats i participació ciutadana amb l'objectiu de donar suport a la investigació d'una o més malalties. Enguany, aquesta fenomenlal mostra de solidaritat ha estat dedicada a les malalties minoritàries. I una de les iniciatives en què sovint participen personatges coneguts és en les taules des d'on es responen les trucades de les persones que volen fer donatius econòmics.L'equip de govern de la Diputació de Barcelona hi ha estat present amb la seva presidenta i una vicepresidenta: Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, (PSC), i Carmela Fortuny (JxCat), cap de l'oposició de Sant Cugat del Vallès. Fortuny ha volgut donar a conèixer la seva tasca a través d'un tuit en què apareix somrient, colze amb colze, atenent el telèfon al costat de Núria Marín.

