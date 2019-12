Un detingut i 50 identificats en un gran operatiu contra el tràfic de drogues a Reus

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Reus i la policia espanyola, van detenir aquest dissabte un home per un delicte contra la salut pública i van identificar 51 persones. L'operatiu, que es va fer en un establiment d'oci nocturn situat al carrer Amargura, es va iniciar a les 7 de la tarda i es va allargar fins a les 5 de la matinada. Els agents van aixecar una desena d'actes.Segons fonts policials, els agents van detenir una persona que rondava per l'entorn del local per un delicte contra la salut pública, ja que aquest individu portava sis embolcalls de cocaïna i 900 euros en bitllets fraccionats. Pel que fa a les actes, en van aixecar quatre per consum i tinença de drogues, una per tinença d'arma il·lícita i dues més per manca de respecte i desobediència a l'autoritat.En el dispositiu també es va poder acomplir dues citacions judicials pendents i es va tramitar una ordre de registre de domicili d'una de les persones identificades. A banda, la policia espanyola va aixecar una acta per una presumpta infracció contra la llei d'estrangeria i la Guàrdia Urbana una altra per infraccions administratives a l'establiment.L'operatiu es va fer en el marc de la llei de seguretat ciutadana 4/2015 i hi van participar agents de Seguretat Ciutadana i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra i també del cos de la Guàrdia Urbana de Reus i de la policia espanyola.

