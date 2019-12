El marcador de la Marató ja suma 2,5 milions per lluitar contra les malalties minoritàries Quim Masferrer condueix la 28a gala solidària "més itinerant" amb l'ajuda de Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní El marcador de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio segueix pujant i a les 18.30 hores d'aquest diumenge ja suma 2,5 milions d'euros (2.563.011 euros, concretament) per lluitar contra les malalties minoritàries.La 28a edició de la gala solidària es mostra més itinerant que mai amb platós televisius simultanis a Tàrrega, Olot, Reus i Barcelona i un de mòbil –un autocar- que recorre Catalunya encapçalat per Quim Masferrer . Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní l'esperen a les diferents seus.La Marató 2019 ha generat com és habitual activitats a gairebé totes les poblacions catalanes. El telèfon per fer donacions és el 900 21 50 50 i més de 3.400 voluntaris –alguns d'ells famosos- atenen les trucades dels espectadors.Les malalties minoritàries són aquelles que sols afecten una part molt reduïda de la població i que molts de cops no tenen cap tipus de cura perquè no se'ls ha pogut estudiar. El criteri consensuat a Europa per classificar un pacient com a malalt minoritari, és que estiguin dins de la proporció de cinc entre 10.000. És per això que tots els diners recaptats al llarg de la jornada van destinats a la investigació per a aquestes malalties.

