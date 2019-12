Dues persones moren en un xoc frontal a la C-37 al Bages

Dues persones han mort aquesta tarda en un xoc frontal a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 80 de la via. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.49 h.Per causes que encara s'estan investigant i segons les primeres informacions policials, dos turismes han topat frontalment i arran de la col·lisió han mort els dos ocupants d'un dels dos cotxes.Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, la carretera està totalment tallada i es fan desviaments senyalitzats.Amb aquestes víctimes, són 167 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

