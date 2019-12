Folleu, no violeu

jugadors de futbol de l'Arandina sembla que ha despertat cert debat al meu entorn i imagino que a tots els vostres. S'ha conegut la sentència justament la mateixa setmana en la qual hem conegut que a Manresa (Què passa a Manresa?!) hi ha hagut més violacions múltiples a més menors.de la Manada de Pamplona funcionen com a alerta social perquè són el màxim representant del qual és i representa el patriarcat. De fet, el patriarcat està sostingut sobre una sèrie de creences i mites que ens diuen, entre d'altres, que les violacions són agressions sexuals que tenen lloc en carrerons foscos i són perpetrades per desconeguts, amagant l'evidència i tapant a base de silencis (institucionals i socials) que la gran majoria de violència sexual té lloc entre llençols amb olors coneguts en cases que no ens són estranyes.violència evidents com aquests, encara ens trobem amb la negació dels fets, amb la culpabilització de la víctima i amb un sistema social que es manifesta als carrers donant suport als agressors, perquè clar, eren bons nois i ella va pujar de manera voluntària i la culpa era d'ella, que provocava, que ho volia, que ho buscava.que en lloc de fer un article explicant la meva opinió sobre tots aquests temes, potser necessitem entre tots un manual sobre com tenir relacions sexuals sanes o el que és el mateix, com tenir relacions sense agredir sexualment a ningú:d'edat i tu no, no folleu.però molts anys com que podries ser el seu pare, planteja't quina relació de poder estàs exercint en aquesta relació. Des de la desigualtat, no hi ha relació sana possible.pròpia voluntat i no està conscient ni la toquis. Hi haurà mil dies i mil nits si el que voleu és tenir sexe.i està confosa i no sap ben bé el que està fent, no és el millor dia perquè tingueu sexe. Creu-me, dormiu la mona i demà ja parlareu.que prou, para. Y cada uno en su casa y dios en la de todos.les carícies i no tens clar fins a on vol arribar pregunta. Si et diu que endavant però no la veus còmoda o la veus en tensió para, no segueixis, torna a preguntar, assegura't.que endavant, que està bé, si veus que no gaudeix, que està nerviosa, que està angoixada, que està patint: para. No segueixis. Deixa-ho estar. Hi ha persones a qui li costa verbalitzar com se senten.sexual concreta: pregunteu. No digueu que voleu fer X o Y, pregunteu a l'altre si li ve de gust. T'agradaria que et fes això, o voldries fer-me lo altre? Sigueu sincers i feu-ho fàcil. És sexe no un màster en física aplicada.i intimidació, ofegaments, cops, mossegades... assegura't que l'altra persona ho sap i hi està al 200% d'acord. Si comences a ofegar a algú així de bones a primeres, l'ensurt que es pot emportar i el pànic que pots fer que senti és considerable. I hem quedat que no volem això, oi?ni la intimidació, ni la por per aconseguir que una persona tingui sexe amb vosaltres. No utilitzeu el xantatge emocional, no utilitzeu les amenaces ni les coaccions. Passem del No és No a Només Sí vol dir si. Pregunteu-vos cada 5 segons si aquella noia vol segur anar al llit amb vosaltres, fins i tot quan us estigui menjant a petons i quan veieu que ella mateixa s'ha tret les calcetes.quan hauríeu d'exigir la seva eufòria. Folleu, però folleu bé i sobretot, no violeu. No ho feu.

