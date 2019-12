Mor l'actriu Anna Karina, una de les icones i muses de la Nouvelle Vague

Anna Karina, una de les actrius més icòniques del cinema francès i de la Nouvelle Vague, ha mort aquest diumenge als 79 anys a causa d'un càncer. Nascuda Soljberg, Dinamarca, va néixer amb el nom de Hanne Karin Blarke Bayer. Amb només 17 anys va emigrar a França i es va instal·lar a París, on començaria a treballar en el nou corrent cinematogràfic que canviaria la indústria europea.Les seves primeres passes pel món de l'espectacle van ser com a model i en diverses agències de publicitat, marques conegudes i l'alta costura. Va conèixer Coco Chanel, qui va proposar-li canviar-se el nom al d'Anna Karina i dos anys més tard, a Jean-Luc Godard. El director francès, un dels màxims exponents de la Nouvelle Vague, va proposar-li diversos papers i va considerar-la una de les seves muses cinematogràfiques durant la dècada dels anys 60. Els dos es van casar l'any 1961 i el matrimoni va durar sis anys.Le petit soldat va ser el primer film que va rodar amb Godard, pero anteriorment ja havia participat en pel·lícules d'Éric Rohmer i Agnès Varda, dos dels directors més importants del cinema francès i europeu. Amb Godard va rodar també Vivre sa vie, Bande à part, Pierrot le fou, Alphaville i Made in USA.Karina va ser una de les intèrprets més destacades del cinema europeu i d'autor de les dècades dels 60 i els 70, rodant altres pel·lícules amb directors com George Cukor, Luchino Visconti, Ingmar Bergman i Rainer Wender Fassbinder. L'actriu també va destacar pel seu paper com a cantant, tant a nivell cinematogràfic (cantant i ballant en diverses pel·lícules de la Nouvelle Vague, tant de Godard com altres directors francesos).El 1964, va gravar la cançó La vie est magnifique per a la producció francoespanyola del llargmetratge Le Voleur de Tibidabo (aquí doblada amb La vida és magnífica), rodada a Barcelona a la banda de l'actor i director Maurici Ronet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor