L'impossible problema de matemàtiques on els llimoners es converteixen en pins

Los profesores de mi hijo se pasan tres pueblos, soy incapaz de solucionar el problema y es de segundo de primaria!!!

Si la solución es distinta a "algunos limoneros más" yo, no la encuentro... https://t.co/5P7dT9detH pic.twitter.com/AddHU9A0yi — Victor (Wikie) (@VMengual) December 6, 2019

Me recuerda a aquello de:

"Pedro tiene 3 manzanas, le da dos peras a Juan. Calcula la masa del Sol". pic.twitter.com/BI3r1YaCpX — Miau (@Flippyrider) December 11, 2019

Si los profes de tu hijo se pasan tres pueblos, ¿cuántas ciudades faltan para llegar a resolver el problema? — Daniel Rosselló, MD (@D_Rossello) December 6, 2019

Hay 147 pinos limoneros canarios 😂 que no se vén, porque los limoneros miden 4 m y los pinos canarios entre 40 y 60m de altura y adquieren forma aparasolada... es decir, con forma de sombrilla. 🤣 — Félix (@FelixNoMeDiGas) December 13, 2019

Creo que siguieron intentar plantar limoneros pero no era un terreno propicio, de ahí que sólo sobrevivieran los pinos que ya había. Es un problema ecológico. — Marga Reig (@margareig) December 10, 2019

Tothom recorda els típics problemes de matemàtiques de primària on es restaven pomes i peres. Per a alguns eren tasca fàcil resoldre els comptes, per a altres, un autèntic malson. Però la dificultat sempre estava en l'operació matemàtica, i no pas en la redacció de l'enunciat com li ha estat el cas del pare d'un nen de segon de primària que ha compartit una fotografia de la tasca en qüestió.Segons comenta al tuit, al col·legi del seu fill s'havien passat "tres pobles" ja que el problema és impossible de resoldre:I no és per menys, ja que l'enunciat és el següent: "En un parc havia 473 llimoners .Llavors, es van plantar alguns llimoners més. Ara hi ha a la muntanya 620 pins carnaris.Quants de llimones es van plantar?"El problema ha provocat nombroses respostes en xarxes socials, totes elles en consonància de la pregunta.

