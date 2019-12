Catalunya ha evitat quasi una desena de matrimonis forçats aquest any

La Generalitat, amb l'ajuda de l'associació 'Valentes i acompanyades', han evitat nou casos de matrimonis forçats en joves catalanes aquest any. Entre els casos intervinguts hi figuren algunes joves que són menors d'edat. És per això que la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies ha impulsat un protocol de detecció i prevenció que s'inicia en dues proves pilot.En una entrevista a Europa Press, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha explicat que estan provant el protocol a Manresa i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), amb l'objectiu d'estendre'l a la resta de Catalunya, on actualment només hi ha un protocol a Girona, que s'actualitzarà amb aquest nou. El programa, segons Amorós, "implica la formació intensiva de tots els professionals".Per la seva banda, l'associació Valentes i acompanyades --amb seu a Girona-- atén actualment 39 casos, entre els quals hi ha: els nou evitats aquest 2018 i un que va arribar quan ja portava dos mesos casada.Amorós ha subratllat la complexitat d'aquest tema: "És un delicte, i evidentment és violència masclista, però qui comet el delicte la majoria de les vegades creu que fa el millor per a la víctima, vol a la mata", i canviar això no és fàcil, perquè parteix d'unes conviccions molt arrelades sobre com han de ser les relacions afectives i què és el matrimoni.Ha relatat que fa un dos anys van aconseguir fer tornar del Senegal una noia catalana de 15 anys, alertats per la germana gran que el pare de totes dues --òrfenes de mare-- l'havia portat amb intenció de mutilar-la i casar-la: "Ens va ajudar molt una família que era veïna, i el que llavors era ambaixador espanyol va ser molt sensible".Van aconseguir que la germana, major d'edat, pogués autoritzar la sortida del país de la menor, que va tornar a Catalunya amb col·laboració dels serveis consulars espanyols, i en aquest cas va facilitar la situació el fet que tenia nacionalitat espanyola, mentre que és més complicat en el cas d'una menor que està a la Costa d'Ivori però no té nacionalitat, i miren d'ajudar-la juntament amb entitats locals.Amorós ha posat en valor la importància de la prevenció, un treball consolidat en el cas de famílies d'origen de l'Àfrica Subsahariana: "Ara ens falta entrar en la realitat pakistanesa i l'Índia, que de moment té una migració de pioners" amb nens encara petits, per la qual cosa calculen que pot augmentar la problemàtica.

