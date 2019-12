Ábalos planteja a ERC la via del diàleg com un ara o mai

El ministre avisa que si l'entesa entre socialistes i republicans no prospera, també decaurà les tesis de qui dins de l'independentisme aposta pel diàleg com a solució al conflicte

El PSOE acusa la dreta a actuar des de la "revenja" i acomplexada per la ultradreta de Vox

Un ara o mai. Així ha plantejat el PSOE a ERC l'"oportunitat" de la via del diàleg per resoldre el conflicte amb Catalunya que s'ha obert a partir de la necessitat aritmètica dels socialistes per a la investidura. Pedro Sánchez i els republicans han estat els grans absents al congrés del PSC, però són els dos protagonistes que han sobrevolat tot el conclave. Ha estat el negociador i ministre de Foment en funcions José Luis Ábalos, qui s'ha encarregat d'urgir els d'Oriol Junqueras a "aprofitar" ja l'escletxa oberta a favor del diàleg: "No sé si hi haurà altres moments".Ábalos ha estat clar a l'hora de reclamar "valentia" a ERC perquè sigui capaç de tancar un acord amb els socialistes abans que aquesta oportunitat acabi caient en sac trencat: "Les decisions importants s'han de prendre abans que es frustrin". I és que, ha argumentat el ministre, si l'entesa entre socialistes i republicans no prospera, també decaurà les tesis de qui aposta pel diàleg com a solució al conflicte. En definitiva, una manera d'alertar a ERC que l'èxit de l'acord d'investidura és també la pista d'aterratge perquè prosperi la filosofia dels que defensen el sit and talk i l'independentisme pretesament pragmàtic.No s'ha estat, però, d'advertir els de Junqueras que és "absurd" que s'entestin en posar condicions prèvies perquè és "inútil" plantejar qüestions que s'hauran de dirimir en un trajecte que "no serà curt". Es refereixen a peticions com l'amnistia o l'autodeterminació, dos murs que el PSOE ja ha advertit que són infranquejables. "Tots som conscients de la magnitud del desacord. Arrenquem ja", ha demanat Ábalos emplaçant a ERC a posar per davant allò que els uneix com a partits d'esquerres.I és que, si una cosa ha subratllat el ministre, és que l'esquerra "s'ha d'entendre". Especialment perquè la dreta no els ha deixat alternativa. "No queda més que el que ens han deixat. Un no pot comptar amb qui no vol", ha dit amb cert punt de resignació. Si bé la vicepresidenta Carmen Calvo ja va entonar ahir un discurs dur contra l'actitud del PP i de Ciutadans, també ho ha fet Ábalos, que els ha acusat d'estar "acomplexats" per la ultradreta de Vox. La seva diagnosi és que estan fent una estratègia de "revenja" i que les acusacions al PSOE d'estar dialogant amb qui vol trencar amb Espanya són una "coartada" per justificar la seva "falta de responsabilitat" i la seva oposició furibunda. "Si volen una altra solució, està a les seves mans", ha deixat anar.Però els socialistes tenen coll avall que PP i Cs no tenen cap intenció, per ara, d'afavorir amb una abstenció la investidura, motiu pel qual admeten que tenen la "necessitat" de buscar l'abstenció d'ERC. Buscar "asfixiar" Espanya és, ha dit Ábalos, tan lesiu com aquells que la volen "trencar". En tot cas, en la línia de seguir-se aproximant als republicans, ha defensat que és innegable que hi ha un conflicte i que pertoca al PSOE afrontar-lo, un camí en el qual s'ha compromès a "no deixar sol" el PSC. I és que els socialistes catalans no obliden les turbulències de les negociacions de l'Estatut amb Ferraz i com el govern de Zapatero va moure fils amb CiU.La reciprocitat dels socialistes catalans ha estat absoluta. Consagrat de nou en el lideratge del PSC, Miquel Iceta ha renovat verbalment el seu contracte de fidelitat a Pedro Sánchez.

