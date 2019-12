La Cimera pel Clima es tanca amb un acord de mínims i lluny del que s'havia proposat

La Cimera pel Clima, després de dos dies de pròrroga, aconsegueix tancar un acord de mínims que es queda lluny de les expectatives de canvi que havia projectat al seu inici fa dues setmanes. El text arriba després de l'anunci de la Unió Europea sobre la incapacitat de comprometre's a eliminar les seves emissions de CO2 de cara el 2050, i que ja anticipava el to descafeïnat amb que s'ha conclòs aquesta trobada.



El document final "Xile - Madrid Temps per a l'Acció" demana a les parts signants augmentar la seva ambició climàtica en matèria d'emissions per a l'any 2020, d'acord amb la recomanació científica de limitar el creixement de la temperatura global a 1,5 graus. Conclusió que gairebé no es mou del plantejament inicial pel qual aquesta cimera s'havia convocat i es queda lluny de l'assoliment d'un compromís ferm i efectiu que posi fre a l'emergència global que viu el planeta.

Imatge de la Marxa pel Clima de Madrid Foto: Europa Press

It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.

Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

De fet, el principal objectiu amb el que s'alçava la COP25 ja era acabar de resoldre una qüestió posposada: els Acords de París pel 2020, signats fa tres anys. Concretament, el que s'havia d'acabar d'acordar era la regulació dels mercats de carbó per poder implementar de manera efectiva el document i començar a reduir les emissions de CO2.Un dels principals motius pels quals s'han allargat tant les negociacions és el paper de Brasil, que ha estat a punt de tirar per terra l'acord a causa de dos punts que es volien introduïr entorn al tema dels oceans i la terra. Tot i que al final, ha acabat cedint.L'activista Greta Thunberg, una de les estrelles a Cimera i que ja està rumb a casa, ha expressat la seva decepció amb la COP25, la qual tot i el resultat, ha anunciat que els activistes no es "rendiran mai" en la seva lluita. I a mode d'advertiment ha recordat que "la ciència és clara" respecte a la situació que viu el planeta .Per la seva banda, l'organització Greenpeace també s'ha mostrat decebuda amb l'acord, el qual ha qualificat "d'inadmissible" i ha denunciat l'existència d'una "forta i silencisoa" pressió per part dels lobbies del sector del combustible fòssil i de corporacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor