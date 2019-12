Més pes dels diputats i menys protagonisme dels alcaldes: així és la nova direcció d'Iceta

"La filosofia és que els alcaldes se centrin més en la seva responsabilitat i que guanyi pes el grup parlamentari pensant ja en les eleccions catalanes", expliquen fonts coneixedores de l'esquema que segueix Iceta

Més pes del grup parlamentari que dels alcaldes. Així serà la nova executiva del PSC que començarà a caminar a partir d'aquest diumenge. Al catorzè congrés dels socialistes catalans no només s'ha tornat a encimbellar Miquel Iceta com a líder, sinó que la cúpula, com va explicar NacióDigital, ha estat concebuda com una guàrdia pretoriana que s'ha fixat com a repte ser determinant en la governabilitat de Catalunya . És per aquest motiu que el primer secretari ha dissenyat un pinyol amb poques novetats però amb re-equilibri de pesos. Es reforça la rellevància dels diputats mentre que càrrecs territorials perden múscul orgànic. Amb la comoditat de veure's consolidat en el lideratge al capdavant del PSC, Iceta s'ha pogut prendre la llicència en aquest conclave de prescindir de la litúrgia clàssica en què tots els dirigents desfilen pel despatx del primer secretari durant la nit i matinada de dissabte per fer el trencaclosques de l'executiva. Aquesta vegada, van anar a dormir d'hora. Ja havia anunciat que que Eva Granados i Salvador Illa serien els seus escuders com a viceprimera secretària i secretari d'organització i acció electoral, respectivament. De fet, ja ho han estat en aquest mandat i ara el que fa és dotar-los encara de més responsabilitat.Destaca també de la nova direcció la creació d'una nova figura, la del coordinador territorial, que s'encarregarà de supervisar la implantació del partit al territori. Un dels objectius que s'ha fixat el PSC en aquest congrés és intentar revertir la sagnia que, més enllà de l'àrea metropolitana, han patit en els darrers anys a la Catalunya interior. Serà l'exalcalde de Badia del Vallès José Luis Jimeno -dirigent que en el seu dia va ser pròxim a Manuel Bustos-, qui se'n farà càrrec treballant colze a colze amb Illa.Més enllà de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que assumirà la presidència del partit, càrrec més simbòlic i de representació que no pas orgànic; l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, segueix inamovible al capdavant d'acció institucional i Jaume Collboni, primer tinent d'alcaldia de Barcelona, de política municipal. A partir d'aquí, són majoritàriament diputats els que completen el pinyol. Iceta busca que a la nova direcció, a més de pilotar sobre fidels, la figura d'alguns parlamentaris cotitzi a l'alça.Així doncs, a més de Granados, que a la pràctica serà la número dos d'Iceta, els diputats del Parlament Raúl Moreno -polítiques socials-, Assumpta Escarp -salut i seguretat-, Alícia Romero -universitats i recerca-, Pol Gibert -treball i formació professional-, Esther Niubó -educació-, Ferran Pedret -moviments socials i memòria-, Jordi Terrades -infraestructures i territori-, Rosa María Ibarra -justícia habitatge i funció pública- i Òscar Ordeig -món rural i esports- assumeixen carpetes orgàniques a la direcció. La diputada al Congrés Mercè Perea es farà càrrec de l'àrea de pensions. En aquest congrés, el PSC ha aprovat que el sistema de pensions es blindi a la Constitució.Al capdavant se comunicació segueix Enric Casas; Sonia Guerra, exdiputada del Congrés, es farà càrrec de polítiques feministes; Rosa Alarcón, regidora a Barcelona, estarà al capdavant de transició ecològica i Carles Martí comandarà l'àrea de programes i debats."La filosofia és que els alcaldes se centrin més en la seva responsabilitat i que guanyi pes el grup parlamentari pensant ja en les eleccions catalanes", expliquen fonts coneixedores de l'esquema que segueix Iceta. Aquesta consigna dista parcialment de la temps enrere, quan eren els grans alcaldes del partit els que portaven bona part del timó.Tot i l'entrada de nous alcaldes a l'executiva, com ara el de Badalona, Lluís Pastor i la de Sabadell, Marta Farrés, minven les carpetes orgàniques a mans de representants territorials. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, passa de portar polítiques d'igualtat a ser secretària nacional. El mateix que l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que assumirà tasques relacionades amb objectius de desenvolupament sostenible. La dirigent que en el darrer congrés es va enfrontar a les primàries amb Iceta va estar inicialment en l'executiva sortint a càrrec de política municipal. Després, va fer el salt a la direcció del PSOE i, quatre mesos després, just després que el PSOE donés suport al 155, va deixar també l'executiva de Sánchez. Des d'aleshores, s'ha centrat en l'alcaldia.Altres dirigents del PSC seran directament membres nats de l'executiva, com ara la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el portaveu a la cambra baixa, José Zaragoza, i els membres de la direcció del PSOE, Carles Ruiz -alcalde de Viladecans- i Paco Boya.

