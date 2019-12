Veïns de Salitja també recorden les dues nenes mortes divendres amb una encesa d'espelmes

Una seixantena de veïns de Salitja – poble que pertany a Vilobí d'Onyar – van voler retre homenatge a les dues germanes mortes de forma violenta aquest divendres quan eren a casa seva . Els concentrats es van aplegar al costat de l'església del municipi amb ninots de peluix que duien el nom de les petites. També van encendre unes quantes espelmes i van acabar l'acte amb un aplaudiment.Dissabte al matí va ser l'Ajuntament de Vilobí qui va convocar un minut de silenci per condemnar el doble crim a la Plaça de l'Ajuntament . En aquest cas s'hi van aplegar unes 150 persones amb els regidors del consistori selvatà amb l'alcaldessa del municipi, Cristina Mundet, al capdavant.La mare, assenyalada pels Mossos d'Esquadra com a principal sospitosa d'un parricidi, va morir aquest divendres al vespre a l'Hospital Trueta de Girona per la gravetat de les ferides que li va provocar el camió que l'havia atropellat hores abans a l'AP-7.

