Estopa encén el Sant Jordi en el primer concert de la gira «Fuego!» a Barcelona

Estopa ha encès el públic en el primer dels dos concerts d'aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona. Fidels al seu estil, el duet de Cornellà ha combinat els grans èxits de la seva carrera amb els últims temes del nou disc 'Fuego!' davant d'un públic entregat que ha exhaurit totes les entrades. Al llarg de dues hores, els germans David i José Manuel Muñoz han 'cremat' 20 anys de trajectòria musical i tocant cançons que els assistents han corejat com si fossin himnes."Ens heu vist, néixer créixer i fins i tot reproduir-nos. Gràcies Barcelona, heu sigut la nostra autèntica família", ha assegurat David, després d'obrir el recital amb 'Tu Calorro' o 'Vino Tinto'. Un dels moments més aclamats de la nit ha sigut quan el grup ha cantat 'Fuego', tema que dóna nom al disc i a la gira, i 'Como Camarón', l'encarregat de ha posat punt final al concert."Bona nit Barcelona", ha saludat José davant l'eufòria del públic, que ha estat connectat al compàs dels de Cornellà des del primer moment. Amb una trentena de cançons, el duet ha passat per tota la seva trajectòria i ha interpretat set temes del nou disc, que va sortir a la venda el 18 d'octubre, coincidint amb el vintè aniversari del llançament del seu primer treball.El públic del Sant Jordi ha demostrat que se sabia fins i tot els èxits de l'onzè àlbum i no ha parat de saltar i cantar uns temes que són fidels a l'estil d'Estopa. A banda del 'single'' han sonat 'Atrapado', 'Camiseta de rockanrol', 'Corazón sin salida', 'Pobre Siri', 'Yo no estoy loco' i 'El último renglón'. Durant aquesta última, les llanternes dels mòbils han fet un mosaic de llum que ha il·luminat el Palau.Els Muñoz ha fet gala de la barreja de rumba i rock que els caracteritza i han apel·lat constantment als seguidors barcelonins, canviant fins i tot lletres de cançons com 'Tragicomedia'. "Si m'he de morir, que sigui a Barcelona", han cantat substituint la paraula 'primavera' de la cançó original. També han recordat la gent de Cornellà, el seu "poble".'Pastillas de freno', 'Ya no me acuerdo', 'El del medio de los chichos' o 'Me falta el aliento', han sigut algunes de les cançons en les quals la veu del Sant Jordi ha tapat fins i tot la del vocalista. "Quina bona acollida! És un luxe poder continuar fent discos i que vosaltres continueu aguantant-nos, 20 anys ja", ha dit el cantant, que ha afegit: "Us veig bé de salut i molt guapos". Els germans s'ha dirigit en castellà al públic i en algunes vegades en català, llengua que també han fet servir per cantar una versió de rumba del tema 'Me'n vaig a peu' de Joan Manuel Serrat.El concert ha avançat a força de 'palmas' i rock, i cap al final s'han guardat temes com 'Partiendo la pana', 'Demonios' i 'Cacho a cacho'. 'Como Camarón', ha posat el punt final a un concert ràpid, dinàmic i amb poques interrupcions. "Estimada Barcelona, ha sigut un plaer, prometem que tornarem". De fet, la gira 'Fuego' tornarà a fer una parada al Palau Sant Jordi demà mateix. 'Fuego!' ja ha passat per Pamplona, València i Màlaga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor