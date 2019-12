La Marató ja supera la barrera del milió d'euros recaptats

La Marató d'aquest diumenge dedicada a les malalties minoritàries ja ha superat el milió. En l'actualització del marcador de dos quarts de 3 de la tarda, que s'ha fet a Tàrrega, s'ha situat a 1.106.423. S'espera assolir un xifra semblant a la de l'edició de l'any passat, en què es van arribar als 15.068.252. El telèfon per poder fer les donacions és 900 21 50 50.



Aquesta edició de la Marató està presentada per Quim Masferrer, que comptarà amb l'ajuda de figures com Mònica Terribas, Jordi Basté, Josep Cuní i Roger Escapa que fan de presentadors del programa des de les diferents seus que hi ha repartides a Olot, Tàrrega, Reus i Barcelona. Masferrer es va movent entre les diverses seus amb una unitat mòbil. Ja ha anat a Olot i a Tàrrega, anirà cap a Reus i finalment a Barcelona.

Les malalties minoritàries són aquelles que sols afecten una part molt reduïda de la població i que molts de cops no tenen cap tipus de cura perquè no se'ls ha pogut estudiar. El criteri consensuat a Europa per classificar un pacient com a malalt minoritari, és que estiguin dins de la proporció de cinc entre 10.000. És per això que tots els diners recaptats al llarg de la jornada van destinats a la investigació per a aquestes malalties.

