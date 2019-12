El Tsunami assegura que no té cap intenció d'impedir que es jugui el Clàssic

👉 @tsunami_dem té la convicció que l’acció que faran es podrà veure en directe per televisió? “Sí” #FAQS100TV3 ▶️ https://t.co/VjQ7h15gZU pic.twitter.com/U3Rgzzputr — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) December 14, 2019

Tsunami Democràtic ha assegurat aquest dissabte a la nit al programa de TV3 FAQS, que no té cap intenció d'impedir que es jugui el partit del Clàssic el proper dimecres. De fet, ha afirmat sense cap mena de dubte que l'acció que té planejada per al partit es podrà veure en directe per la televisió.El grup no ha volgut desvetllar en que consistirà l'acció que volen dur a terme, i ha dit que es farà "en el moment que calgui". Així ha deixat clar que seria una cosneqüència negativa que "el club esportiu més gran de Catalunya restés marge al d'una problemàtica social com aquesta".Aquests dies Tsunami ha estat fent una crida a la gent a que es mobilitzi de cara al partit i que es sumi a la manifestació que hi ha convocada a les quatre de la tarda al voltant del Camp Nou. Segons la plataforma, hi ha unes 25.000 persones inscrites per participar en la protesta.

