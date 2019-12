Colau té «plena confiança» en els Mossos de cara a la manifestació del Tsunami al Clàssic

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que té "plena confiança" en el dispositiu que han preparat els Mossos d'Esquadra per a la manifestació que ha convocat Tsunami Democràtic coincidint amb el partit Barça - Reial Madrid del proper dimecres 18 de desembre. Colau ho ha dit durant la presentació aquest dissabte de 260 noves places d'agents a la Guàrdia Urbana. Colau ha confirmat que a nivell operatiu el cos municipal col·laborarà amb els mossos "com en totes les altres ocasions". L'alcaldessa també ha dit que serà compatible el dret a protesta amb la celebració del partit al Camp Nou.D'altra banda el tinent de seguretat de Barcelona, Albert Batlle, preguntat pel fet que els Mossos d'Esquadra no vegin motius per prohibir els talls diaris a l'avinguda Meridiana, ha manifestat que "no és una decisió de la policia autoritzar o prohibir una manifestació, sinó de la direcció general de seguretat". Tot i això, i sense anar més enllà, ha dit que en aquesta manifestació "hi ha algun element que s'hauria de corregir" com detallava, ha dit, un informe de l'ajuntament.

