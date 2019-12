Escàndol amb el penal a Piqué

The defender was holding like he’s walking pique on a sunny morning... but that’s definitely a clean tackle, no need for VAR... #SociedadBarca pic.twitter.com/Jce9WcjHL9 — Ali Kabakibo (@AliKabakibo) December 14, 2019

El partit del Barça contra la Reial Societat ha finalitzat amb un empat dos a dos i marcat per la polèmica pel possible penal no piulat sobre Gerard Piqué. Les xarxes han fet fum perquè en els últims minuts de la pròrroga del partit s'ha donat una situació en què l'àrbitre no ha vist l'agafada al jugador blaugrana.Han estat molts els seguidors que han discutit la decisió de l'àrbitre, que durant el partit sí que ha xiulat penal a Busquets. De fet, segons ha avançat Catalunya Ràdio, el president del Barça Josep Maria Bartomeu, escriurà una carta Lluís Rubiales, president de la Federació per a queixar-se tant de l'arbitre com del Var.El vídeo amb la repetició del moment ha corregut per les xarxes, com la pólvora:

