Aquests seran els productes que més s'encariran per Nadal

Es preveu que la dorada salvatge pugi un 20% Foto: ACN / J. Marsal

Els majoristes de peix i marisc, fruites i hortalisses, carn i aviram de Mercabarna preveuen distribuir més de 100.000 tones de producte fresc aquest Nadal. La xifra és lleugerament superior a la de l’any passat, i segons han explicat, els preus es mantindran estables, tot i que amb els increments habituals del peix i el marisc fresc, que es produeix quan augmenta la demanda.El president del gremi de majoristes del peix, Àngel Mañez, ha explicat que aquest Nadal preveuen comercialitzar 6.700 tones de producte, un 2% més que l’any passat, un 85% de les quals serà producte fresc i la resta, congelat. Respecte als preus, en línies generals es mantindran estables respecte a l’any passat, o fins i tot lleugerament més baixos (entre un 5 i un 9%). Els increments es produïran en alguns productes, com el besuc o la dorada, com és habitual, però en el cas de la dorada salvatge s’encarirà un 20%, per la manca de captures a causa dels forts temporals al nord d’Europa. En canvi, l'escamarlà, la gamba llagostinera, les cloïsses o les ostres baixaran.

Mañez ha recomanat que els consumidors es deixin assessorar pels seus peixaters de confiança, ja que de vegades un producte poc conegut i a un preu raonable pot ser una molt bona alternativa als productes més típics per aquestes dates i a preus alts, tot destacant la qualitat i el bon preu de peixos d’apicultura com les dorades, els llobarros, els turbons o els salmons.Pel què fa a les fruites i les verdures, els majoristes de Mercabarna preveuen un bon Nadal i superar les 90.000 tones de producte comercialitzat, un 5% més que l’any passat. Les fruites més venudes per Nadal, un any més, seran la pinya i el raïm blanc d’Alacant. De pinya se n’esperen vendre més de 1.000 tones, i serà un 12% més cara que l’any passat, quan estava “sota mínims”.Les principals novetats d’enguany seran les minihortalisses de colors, com ara les pastanagues, els cogombres, les coliflors liles o les bledes vermelles. Un altre producte que tornarà a ser protagonista, com en els darrers anys seran els tomàquets xerri.Els fruits vermells, com els gerds, els nabius o les groselles, seran un dels productes estrella per tercer any consecutiu: només de gerds, els majoristes esperen comercialitzar-ne més de 240 tones, i amb uns preus que seran entre un 10% i un 20% més baixos. El president del gremi de majoristes, Jaume Flores, ha explicat que “han vingut per quedar-se, perquè el consumidor ha descobert les seves propietats naturals i la seva dolçor”.Els sectors de la carn i l’aviram, que han participat per primera vegada en aquesta roda de premsa de presentació de les previsions de Nadal, preveuen distribuir unes 3.500 tones de producte de boví (un 70%) i de cabrit i xai. El representant dels venedors de carn, Josep Capdevila, ha indicat que en el cas de la vedella, els preus baixaran, però en canvi els del xai i el cabrit, pujaran.Finalment, representant dels venedors d’aviram, Josep Capdevila, ha explicat que el Nadal és “la festa major” del producte: n’esperen vendre unes 15.000 unitats, és a dir, unes 100 tones, un 5% més que l’any passat. Capdevila també ha recomanat apostar per aus criades a l’aire lliure, com els capons, la pularda, el gall d’indi de pagès o l’oca, que tenen una carn saludable i tendre.

