El Barça no és capaç d'imposar-se i empata amb la Reial Societat (2 - 2)

El Barça no ha estat capaç d'imposar-se als bascos de la Reial Societat amb qui ha empatat 2-2 al camp d'Anoeta. Es desfà així la ratxa de les quatre victòries consecutives dels blaugrana a la Llliga, i fa que encarin amb una certa amargor el Clàssic que jugaran el proper 18 de desembre.Tot i que el partit ha arrencat amb la pilota en possessió del Barça,els blaugrana han patit de valent contra els bascos, que han jugat millor. El primer gol ha vingut de penal i ha estat Oyarzabal qui l'ha marcat al minut 12. Així doncs, els bascos han donat guerra sense treva contra un Barça que no es trobava i on Piqué no parava de tapar els forats de la defensa. No ha estat fins gairebé al final, al minut 38, que Griezmann ha aconseguit marcat, anotant-se el seu sisè gol a la Lliga.Segona part amb un Barça que ha remuntat i recuperat el control amb un gol de Suárez al minut 49. Tot i que la il·lusió els hi ha durat poc temps al blaugrana, ja que Alexander Isak ha aconseguit igualar el marcador en un 2 - 2 al minut 62. Tot i els minuts de pròrroga, els blaugrana no han estat capaços d'anotar-se un tercer gol per desempatar el resultat.

