La Convenció Republicana demana «diàleg franc» més enllà de «partidisme i electoralisme»

Des de primera hora d’aquest dissabte, més de 360 persones participen en les diverses xerrades i tallers que el Fòrum Republicà del Sobiranisme, impulsat per partits, sindicats i persones ha organitzat a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.L’objectiu, com ha explicat Joan Josep Nuet, és definir conjuntament unes “estratègies unitàries” que vagin més enllà del "partidisme i l’electoralisme" de les formacions polítiques, i s’espera que d’aquesta trobada en surtin unes propostes que “buscaran influir en futurs governs”. La trobada impulsada al marge dels partits polítics busca definir unes propostes que serveixin de full de ruta de cara a un futur polític que, segons Nuet, requerirà "unitat i valentia política".A les diverses xerrades i tallers hi participen representants independentistes, sindicats i entitats socials amb “sensibilitats diverses dins del republicanisme, el sobiranisme i el progrés social”. En els debats hi prenen part representants de partits polítics diversos, com Joan Tardà d'Esquerra, Albert Botran de la CUP o l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater.La proposta del Fòrum Republicà del Sobiranisme Progressista passa per “establir un diàleg franc” entre les diverses organitzacions sobiranistes de Catalunya que es pugui obrir al conjunt de les organitzacions republicanes de l’Estat, i així “cercar estratègies conjuntes emancipadores enfront al règim monàrquic”.Del conjunt d’activitats que es desenvolupin durant el dissabte en sortirà un document amb propostes que es portaran novament a debat en sessions que s’organitzaran per tot el territori, amb l’objectiu de “defensar els objectius d’amnistia, autodeterminació i república”.El número 2 d’ERC al Congrés, Joan Josep Nuet, ha defensat que “ni el partidisme ni l’electoralisme” han de limitar que es facin trobades amb gent diversa, com la d’avui, perquè el moment polític actual requerirà “unitat, estratègies compartides i valentia política”. Aquestes trobades, doncs, han de servir per compartir “llenguatges i anàlisis”, i també fomentar “relacions personals” que després seran “molt profitoses a l’hora de fer concreció política”.

