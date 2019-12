VÍDEO El mètode definitiu per esprémer el màxim de suc d'una taronja

El suc de taronja és una de les begudes predilectes als esmorzars o berenars, i encara és molt millor si és natural i acabat d'esprémer. Sobretot ara que n'és temporada, cal aprofitar per fer-lo a casa. Ara bé, segurament no és el primer cop que hem de comprat un bon grapat de taronges per fer un sòl got de suc, o que hem vist que en alguns casos algunes peces en treuen més que d'altres.Això últim és deu a dos motius: la qualitat de la fruita i les fibres internes. Doncs bé, el truc per obtenir el màxim possible de suc d'una taronja té a veure amb com trenquem aquestes fibres internes. I per fer-ho és d'una manera que mai hauries pensat: al micrroones.Només has de posar la fruita uns segons al microones i, sense que s'arriba a escalfar, quan la passem a l'espremedor veurem que treu molt més suc. Això es deu bàsicament, perquè tot cítric, quan està fred té les fibres contretes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor