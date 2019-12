Iceta acusa Mas, Puigdemont i Torra d'haver deixat Catalunya en una «via morta»

Miquel Iceta ha estat ratificat per unanimitat dels 1.069 delegats del partit com a primer secretari del PSC. El congrés, el primer sense turbulències pel lideratge des del 2011, li ha lliurat un nou passatge per als pròxims tres anys. I Iceta, que en porta ja cinc al càrrec i no té previst nomenar successor, ho ha saludat oferint-se com a "alternativa" i amb un discurs de confrontació amb l'independentisme. Més després encara que "l'herència de Mas, Puigdemont i Torra" sigui, segons la seva diagnosi, "un país dividit, enfrontat i sense rumb". Un país, ha dit, "en via morta".Iceta ha afirmat que els socialistes catalans tenen "la raó" però no "tota la raó" i que està disposat a dialogar per arribat a punts de trobada. I creu que ell ho pot liderar: "Em sento amb la força i l’experiència de convertir de nou en partit en el primer de Catalunya per refer l’espai catalanista i tornar a governar per tothom sense renunciar a influir a Espanya i a Europa", ha dit davant el plenari. Tot plegat, una continuació del seu discurs d'arrencada del catorzè congrés dels socialistes catalans, que ha convertit en el punt de partida perquè el PSC intenti arrabassar la Generalitat als independentistes a partir de les pròximes eleccions catalanes. L'oportunitat, consideren, està en la divisió entre JxCat i ERC.Iceta ha estat rebut (i ha ballat) amb una de les cançons de la la sèrie Sexo en Nueva York. El tema és Got to be real, del moment en què una de les models de la sèrie cau i s'aixeca de nou. Segons ell, és el que ha fet el PSC, de qui proclama un "retorn" després d'uns anys de "distracció".Iceta ha afirmat que espera que el partit "tornarà a tenir presència al govern espanyol" i completar la "realitat i ambició" de tornar a governar la Generalitat. En el primer dels casos, el PSC aspira a tenir un ministre després d'haver perdut Manuel Cruz com a president del Senat. Mantenen, això sí, Meritxell Batet com a president del Congrés. Pel que fa al projecte independentista, ha afirmat que no vol "demonitzar-lo" però que "la majoria no el comparteix perquè té més riscos i incerteses dels que poden assumir".Iceta ha afirmat que una de les propietats serà reconstruir el partit a les comarques , que a la darrera dècada ha perdut dues terceres parts dels alcaldes i la meitat dels regidors. "Gràcies als companys als pobles i les comarques on és tenir coratge ser socialista i que són víctimes d'actituds intol·lerants en un clima asfixiant", ha dit. Iceta ha avisat que no acceptaran "mètodes intimidatoris" i ha demanat "als independentistes demòcrates" ajuda per fer-ho mentre acusava Quim Torra de fomentar "boicots i talls de carretera"..

