El PDECat aprova per àmplia majoria «transitar» cap a JxCat després del debat intern

El consell nacional que celebra el PDECat aquest dissabte s'ha anat tensant per moments. El motiu? L'encaix de la formació amb Junts per Catalunya (JxCat). Segons diverses fonts consultades per, ja s'han registrat més d'una desena d'intervencions crítiques amb la proposta que va fer ahir la direcció encapçalada per David Bonvehí, segons la qual cal "transitar" cap a JxCat sota el lideratge de Carles Puigdemont , però sense concretar quina fórmula concreta es farà servir per arribar-hi. La iniciativa, després del debat intern, ha estat aprovada amb el 85,5% dels vots.Els quadres que han intervingut de forma més crítica són els que estan arrenglerats amb el manifest anomenat Segon Origen, que demana una assemblea extraordinària per integrar el PDECat dins de JxCat i alinear-lo completament amb les tesis de Puigdemont. Després d'aquest seguit d'intervencions, però, també han demanat la paraula membres de la cúpula afins a David Bonvehí, com és el cas de Lluís Font i Lluís Guinó. També han parlat Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat al Parlament i membre de la Crida, i Neus Munté, regidora a Barcelona.La primera part del consell nacional ha estat destinada a debatre el pressupost, i després ja s'han abordat els cinc punts que ahir la direcció va aprovar per tendir cap a l'encaix amb JxCat. El text consigna que el PDECat "aspira a ser una peça clau" de JxCat i, de fet, els dirigents més propers a la cúpula assenyalen que sense el partit no existirien les sigles que van permetre a Puigdemont i als independents assolir 34 diputats al Parlament i la victòria a les eleccions europees del mes de maig.La direcció es va reunir ahir al World Trade Center de Barcelona per elaborar una proposta de cinc punts, el més destacat dels quals era el que feia referència a "transitar" cap a JxCat sense concretar-ne la fórmula. Els cinc punts naixien d'un procés de participació a la militància que es va fer durant el setembre i del qual en van sortir una sèrie de demandes, com ara no dissoldre el partit i tenir un "organigrama clar". Ara existeix un espai de coordinació de JxCat amb membres del PDECat i també integrants de la Crida Nacional per la República que formen part dels grups parlamentaris."Però això no s'ha votat enlloc", es queixen tant els més pragmàtics com els més propers a Puigdemont. El risc d'escissió encara no s'ha conjurat, perquè els més afins a l'esperit de l'antiga Convergència recelen del paper de l'expresident de la Generalitat i de la monitorització del partit des de l'exili, i al mateix temps els independents se senten més pròxims a la idea "transversal" de la Crida -i de sectors de JxCat- que no pas a la cúpula del PDECat que lidera Bonvehí.

