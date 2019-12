Calvo estira les orelles als barons del PSOE contraris al diàleg amb ERC

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha aterrat al congrés del PSC amb el ferm propòsit de defensar el diàleg amb l'independentisme. Enmig del foc obert per la dreta per les converses del PSOE amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, però també davant les crítiques d'alguns dels barons del seu partit, la dirigent socialista ha advertit que seguiran explorant aquest sender: "En democràcia estem obligats a parlar. El contrari, no és democràcia". I no s'ha estat, de fet, d'advertir que no espera "menys d'Espanya ni de la resta del PSOE" que un aval a aquesta via. Qui no ho entengui, ha afegit, "s'ho ha de fer mirar".Amb aquesta estirada d'orelles a dirigents com el president d'Aragó, Javier Lambán, i el president de Castella la Manxa, Emiliano García-Page, Calvo ha argumentat que els socialistes són els únics amb capacitat per encarrilar el conflicte territorial governant a Espanya però també -ha desitjat- en un futur a Catalunya. La solució, ha dit, ha de ser "raonable" i a través d'unes formes "civilitzades" dins dels "paràmetres polítics i jurídics" que apuntalen la democràcia. Com va fer aquest divendres Sánchez, ha esquivat la referència explícita a la Constitució a l'hora de defensar l'encaix de Catalunya a Espanya. El president en funcions es va referir al concepte de "seguretat jurídica" acordat en el comunicat conjunt amb el Govern a la cimera de Pedralbes Davant d'una ultradreta que "mai ha cregut en la democràcia" i que té escons "per Catalunya" mentre "arrossega" la resta de partits de dretes tot demonitzant el diàleg, Calvo ha insistit que el PSOE té una "oportunitat extraordinària" per afrontar la situació per la via de "construir ponts" des del realisme. "És això el que està en solfa", ha advertit. La seva diagnosi és que en aquests moments es produeix una "coincidència" entre la necessitat política de Catalunya i Espanya i el lloc en què els ciutadans han col·locat els socialistes a través de les urnes. "La solució a l'ordre territorial vindrà de la nostra mà perquè hem posat la política en l'espai d'allò raonable", ha sentenciat. I això implica, ha afegit, atendre les raons pròpies i les de l'altre.Defensar Catalunya, ha subratllat Calvo tot desgranant el seu avís a navegants, no vol dir deixar de defensar Espanya. De fet, considera que l'aposta de Sánchez és la que pot frenar a aquells que "reparteixen carnets de Constitució i de democràcia" i pretenen donar-los lliçons. El que busquen, ha dit, és treure Catalunya del "carreró sense sortida" després que a una part de la seva població se li hagin venut "irrealitats" tant per part d'un independentisme que ha "patrimonialitzat les institucions" com de la "bombolla" que abona la dreta. "La nostra agenda correspon amb la realitat", ha dit.Calvo ha estat especialment dura contra la dreta, a qui ha acusat de no haver mogut "ni un dit" per Espanya malgrat els gestos "visuals i verbals" de com els importa el seu país. "No han fet ni un sol esforç propi dels partits democràtics", ha lamentat. Tot un argumentari adreçat també als propis barons socialistes que han encaixat amb hostilitat les converses amb ERC i que preferirien una investidura de la mà d'una abstenció de PP o Cs.

