El PSC rectifica i fa un reconeixement explícit de la immersió lingüística

Gir del PSC. La redacció inicial de la ponència dels socialistes, que obviava la menció explícita a la immersió i havia estat àmpliament esmenada per la militància amb una trentena de textos, ha estat modificada. El partit que lidera Miquel Iceta ha aprovat incloure al text definitiu que es votarà aquest dissabte una menció explícita a la immersió lingüística, un model pensat per garantir a tots els alumnes el coneixement del català quan acaben l'educació obligatòria.Hi haurà reconeixement a la immersió (així s'ha aprovat en comissió per una amplíssima majoria i quedarà recollit al text definitiu) i, en la línia del que ja defensa l'actualització del model presentada pel Govern i es posa en pràctica d'acord amb l'autonomia de centres, es defensa reforçar el català a les àrees on menys es parla i fer el mateix amb el castellà a les zones on passa al revés.A l'espera del redactat final del text, la ponència recollirà, a mes, que el català ha de seguir sent la llengua "vehicular". Des del moment que la direcció del partit va detectar que el seu gir, que hi ha qui assenyala que té molt a veure amb l'intent de recuperar l'electorat que els havia marxat a Ciutadans, li comportaria desgast intern i extern, va començar a treballar per modificar el text a partir d'un redactat consensuat amb les territorials.Fonts del partit han explicat que finalment s'inclourà tant la referència a la immersió com al català com a llengua vehicular, però que es consolida que cal "renovar consensos trencats" com aquest i que el model s'ha de flexibilitzar per garantir el domini del català i del castellà al final de l'educació obligatòria. "Cal una modernització en base a la realitat sociolingüística de cada centre", asseguren.El que sí que es manté en el redactat de la ponència és la consideració que el pacte de convivència en base a la llengua s'ha "trencat". La novetat és, però, que si bé en el text inicial es feia referència a la "instrumentalització" de la llengua que consideren que fa el nacionalisme català, ara s'inclourà també que el nacionalisme espanyol també s'hi abona.El debat sobre la immersió s'ha allargat fins a les portes del congrés. Aquest dissabte, just abans de l'arrencada de la segona jornada del conclave, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, ha assegurat en declaracions a RAC 1 que esperava que el PSC acabés fent una defensa explícita del model d’immersió. Va ser en aquesta ciutat on precisament va néixer aquest model pedagògic a l’escola i Parlón l'ha defensat com un "element de cohesió territorial i social". Les seves declaracions contrasten amb les de l'expresident José Montilla aquesta mateixa setmana.Tot i això, hi ha dirigents del PSC que consideren que, donades les perspectives electorals, cal "revisar" posicionaments polítics i obrir determinades qüestions com la de la immersió. Aquestes veus no qüestionen el model d'immersió però estan convençudes que el partit ha de situar pistes d'aterratge per tornar a créixer a partir de les pròximes eleccions catalanes a partir d'arreplegar votants de Ciutadans. "Hem d'aconseguir que tornin cap a nosaltres", argumenten.Fora del partit diverses veus s'havien alçat alarmades pel gir del PSC, que en les darreres dècades havia donar suport al model d'escola catalana. No només des de dins del sobiranisme, sinó també veus del catalanisme com el propi Ramon Espadaler, que està coaligat amb el PSC al Parlament. També entitats com Òmnium Cultural, que divendres a Santa Coloma va reivindicar el model com a model "de cohesió social" . Altres, com el PP , s'havien felicitat del gir, que Cs considerava insuficient

