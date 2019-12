Quim Masferrer es pronuncia sobre la polèmica per la definició de Llívia a «El Foraster»

Llívia, un municipi català totalment envoltat per territori francès. Un poble amb vocació... de capital del món. Ho descobrirem en uns minuts a @tv3cat! ❄️ ⛄️ #LlíviaTV3 pic.twitter.com/r2cib0OLKD — El Foraster (@elforasterTV3) December 9, 2019

"Llívia, un municipi català totalment envoltat per territori francès". Aquest va ser el text d'una de les moltes piulades que es van publicar des del compte d'El Foraster durant l'emissió de l'últim programa. Va aixecar molta polseguera i en els darrers dies s'ha generat força polèmica, a la qual ha respost Quim Masferrer en una entrevista a NacióDigital El mediàtic presentador de TV3 assegura que el seu "marc mental" és sempre el de Països Catalans, amb la Catalunya Nord, on hi va "molt". "El Foraster el fem amb l'ànima i hi ha coses que, segurament, podríem fer millor", afegeix en resposta a preguntes d'aquest diari.Masferrer considera que, a l'hora de dictaminar fronteres, "no existeix una fórmula per dir-ho". "Diguis el que diguis, algú se t'enfadarà", conclou.

